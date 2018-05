Partido parece não ter pressa para escolher o candidato

Para Mitt Romney, as primárias da Carolina do Sul não significaram só uma derrota. Pela primeira vez, sua campanha enfrentou o que mais temia: a chegada de um rival forte. O renascimento de Newt Gingrich, o que parecia absurdo há algumas semanas, acabou com vários mitos na disputa republicana. A última votação deixou Romney mais vulnerável e aumentou a probabilidade de a corrida pela vaga do partido se estender até abril.

Por hora, ela segue uma disputa entre quatro nomes: Gingrich e Romney, seguidos por Rick Santorum e Ron Paul. No entanto, a Carolina do Sul mostrou que Romney já não pode mais confiar que o voto conservador se dividirá entre os outros três candidatos nem que ele terá o apoio total do establishment do partido. Além disso, após escolherem três vencedores diferentes nas três primeiras prévias, o mínimo que se pode dizer é que os eleitores republicanos não têm pressa nenhuma em resolver a questão.

De acordo com pesquisas de boca de urna na Carolina do Sul, Romney, cuja campanha foi construída em torno da noção de que ele é capaz de criar empregos, perdeu feio entre os eleitores que se disseram preocupados com a economia. Ele também teve problemas com os evangélicos e um péssimo desempenho entre os que apoiam o movimento ultraconservador do Tea Party.

Além disso, Romney teve dificuldades em responder perguntas sobre sua riqueza e não conseguiu superar o grau de excitação causado por Gingrich entre os conservadores. Seus argumentos a respeito de sua elegibilidade - a espinha dorsal de sua candidatura - caíram por terra para uma parcela grande da base do partido, que já não tem tanta certeza de que ele é o nome certo para derrotar Barack Obama.

Apesar de tudo, Romney ainda é favorito. Seu nome consta das cédulas de votação em todos os estados, enquanto Gingrich não conseguiu se inscrever em algumas primárias. O ex-governador lidera as pesquisas na Flórida, tem uma boa base financeira e terá pela frente Estados que aceitam melhor suas ideias moderadas, como Nevada e Michigan.

Apesar das vantagens, ele tem problemas. Gingrinch mostrou que é ótimo em debates - e há dois marcados para os próximos cinco dias na Flórida. Ou seja, se Romney sonhava com um caminho fácil rumo à nomeação, está claro que ele terá de lutar mais. Por isso, de agora em diante, seus assessores prometem ser mais agressivos.

Os dez dias que antecedem as prévias da Flórida serão um teste interessante para saber como uma organização de campanha tradicional, como a de Romney, reage a um rival que vem embalado por uma vitória tão expressiva, como a de Gingrich na Carolina do Sul.

As primárias da Flórida são fechadas. Por isso, apenas republicanos podem votar, o que prejudica Romney - em muitos Estados elas são abertas a democratas e independentes, que são mais moderados como ele. No entanto, a composição do eleitorado, menos religiosos e menos conservador, lhe é favorável. Seja como for, a confiança de Romney se foi e ele deixa a Carolina do Sul com o resultado que mais temia: ter de disputar a vaga republicana contra um candidato conservador.