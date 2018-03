Partido pede que McCain mude tática

Os principais líderes regionais do Partido Republicano expressaram durante todo o fim de semana um descontentamento generalizado com a campanha de John McCain. Muitos acreditam que a candidatura está bem perto da ruína e exigem de McCain uma mensagem mais clara. "Estamos todos frustrados porque o tempo está se esgotando e a mensagem que a campanha quer passar não está sendo entendida pelos americanos", disse Saul Anuzis, diretor do partido em Michigan. As críticas à campanha de McCain acontecem após uma semana difícil. O republicano foi constantemente atacado nos últimos dias por membros do próprio partido que não estão satisfeitos com as contradições no discurso do candidato - McCain tenta passar uma imagem apartidária, conciliadora, ao mesmo tempo em que ataca duramente seu adversário, o democrata Barack Obama, muitas vezes no mesmo discurso. O diretor do partido na Pensilvânia, Robert Gleason, afirmou estar particularmente preocupado com os graves ataques contra Obama e o impacto negativo que entre os eleitorado moderado de seu Estado, que é crucial para as pretensões de vitória em novembro. "Os eleitores moderados são mais sofisticados e são afetados negativamente pelos ataques pessoais", disse. "Obama está vencendo a eleição aí." Outros líderes republicanos estão pressionando para que McCain se restrinja a uma única mensagem, especialmente voltada para a economia, e deixe de lado os ataques pessoais ao adversário. "McCain tem de se concentrar em um único ponto e se manter fiel a essa mensagem nos próximos 30 dias, haja o que houver", disse Vin Weber, ex-deputado por Minnesota. Analistas dizem que a reação dos republicanos é um sinal de que o partido está sem rumo. Na semana passada, a pressão da ala conservadora era justamente para que McCain jogasse mais pesado e radicalizasse o discurso, enfatizando as ligações de Obama com Bill Ayers, um terrorista dos anos 60, e Tony Rezko, criminoso condenado por suborno. RACISMO O deputado democrata John Lewis, um dos mais importantes congressistas negros dos EUA, comparou os comícios de McCain aos discursos racistas de George Wallace, ex-governador da Geórgia. "Wallace nunca disparou um tiro, mas sabia como encorajar ataques contra americanos inocentes", disse Lewis. "O clima nos comícios de McCain é muito parecido." A campanha do republicano afirmou que McCain estava "chocado" com a comparação e exigiu que Obama censurasse publicamente a declaração de Lewis. Ontem, a campanha democrata divulgou um comunicado rejeitando a comparação entre McCain e Wallace, mas sem repudiar o comentário de Lewis. "Obama não concorda com Lewis, mas o deputado está certo ao condenar os discursos radicais que McCain tem feito nos últimos dias", disse o comunicado.