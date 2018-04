Partido pede renúncia de governo do Curdistão iraquiano Um partido da oposição na região semiautônoma do Curdistão iraquiano pediu ao governo regional, neste domingo, que renuncie, ao dizer que a onda de protestos e revoltas populares nos países árabes deveriam ser um alerta para seus governantes. O governo do Curdistão rechaçou o pedido. O partido reformista Gorram (mudança, em curdo), disse que os dois partidos governistas, que comandam a região semiautônoma no norte do Iraque, são corruptos e não representam o povo. Os protestos que abalaram a Tunísia, Egito e Iêmen poderão acontecer no norte curdo do Iraque se o governo fracassar em realizar as reformas econômicas e sociais, disse o porta-voz do Gorran, Mohammed Tawfiq Rahim.