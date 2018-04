A questão sobre o que fazer com o corpo de Lenin geralmente é trazida à tona perto do aniversário de sua morte, ocorrida em 21 de janeiro de 1924. Ainda não se sabe se o governo russo vai levar em consideração o resultado da pesquisa, mas o primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, disse que o destino do corpo de Lenin será decidido pela população do país. As informações são Associated Press.