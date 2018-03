Partido polonês tenta banir camisetas com alusão às drogas

Um partido do governo polonês pediu nesta terça-feira, 12, por medidas rigorosas contra o uso de drogas, incluindo a proibição a camisetas e outros itens que trouxerem estampadas a folha da maconha. A Liga das Famílias Polonesas visa lutar contra as fontes do uso se drogas e "o culto da droga (...) entre jovens de cerca de 15 e 16 anos", disse o legislador do partido Przemyslaw Andrejuk. O partido, um dos pequenos da coalizão conservadora que governa a Polônia, propôs uma proibição à "promoção da maconha, especialmente em camiseras", retirando a legalização da venda de sementes de maconha e permitindo que empregadores possam enviar empregados ´suspeitos´ para testes de drogas. Pessoas que forem pegas produzindo itens que promovem o uso de drogas podem pegar 1 ano de prisão, e donos de casas noturnas podem perder a licença por 2 anos caso alguém use drogas em seus estabelecimentos. Legisladores devem ler a emenda proposta nesta terça. A Liga, que controla o ministério da Educação, também tenta banir a "propagação do homossexualismo" nas escolas do país.