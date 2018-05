Partido pró-Berlusconi é atacado com bomba Duas bombas explodiram na madrugada de ontem em Gemonio, norte da Itália, diante da sede da Liga Norte, partido de direita e contrário à imigração que integra o governo do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi. Ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais na fachada e no interior do prédio. Os autores do atentado escreveram com tinta preta a palavra "antifa", que significa "antifascistas", em uma das paredes do edifício. Segundo a polícia, grupos anarquistas são os principais suspeitos do ataque.