Partido pró-Kremlin lidera eleições parlamentares O principal partido de situação da Rússia lidera as eleições parlamentares deste domingo com uma grande vantagem sobre o segundo colocado, o Partido Comunista, de oposição, segundo pesquisa de boca-de-urna. De acordo com a sondagem, o Rússia Unida aparece com 37% dos votos, contra 15% dos comunistas.