Partido pró-Kremlin lidera pesquisa para próximas eleições O principal partido pró-Kremlin está bem à frente de outras agremiações russas para as eleições parlamentares do próximo mês, mas não deverá conseguir uma maioria confortável, segundo uma pesquisa divulgada hoje. A sondagem, realizada pela Agência de Estudos Políticos Regionais, mostra que o partido Rússia Unida, que apoia o governo do presidente Vladimir Putin, tem a preferência de 27% dos eleitores, com o Partido Comunista aparecendo em segundo lugar, com 12% dos votos. Ainda de acordo com a pesquisa, dois partidos liberais aparecem em seguida, com cerca de 5% a 6% das preferências. O ultranacionalista Partido Democrático Liberal, por sua vez, teria 4% dos votos. Dez porcento dos pesquisados responderam que ainda não se decidiram e 17% afirmaram que não votarão em nenhum partido. A sondagem teve uma margem de erro de 2,6 pontos porcentuais. Segundo especialistas, o Rússia Unida e seus aliados deverão ficar com entre 230 e 260 cadeiras da Duma, que tem um total de 450 deputados. Os comunistas deverão eleger entre 125 e 140 congressistas.