Partido Progressista vence eleições na Sérvia O Partido Progressista ganhou as eleições para o Parlamento da Sérvia. Segundo resultados preliminares divulgados pelo Centro para as Eleições Livres e a Democracia (CESID, na sigla em inglês), o partido de centro-direita obteve 49,3% dos votos. Atualmente, o partido governa em uma coalizão com o Partido Socialista e uma série de outros pequenos partidos.