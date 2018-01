Partido Rússia Unida vence em 13 regiões, segundo preliminar O partido governista Rússia Unida venceu as eleições em 13 das 14 regiões do país que escolheram no domingo, 11, suas assembléias legislativas, segundo resultados preliminares anunciados nesta segunda-feira, 12. A única entidade federada onde o Rússia Unida não foi o partido mais votado é a região de Stávropol, no Cáucaso Norte, onde ganhou o Rússia Justa, formação política criada há quatro meses pelo presidente do Senado, Serguei Mironov. Nessa região, o Rússia Justa obteve 37,5% dos votos, seguido pelo Rússia Unida, com 23,9%, após a apuração de 86,4% dos votos, indicou a comissão eleitoral regional. O Rússia Unida recebeu o maior apoio na república do Daguestão, no Cáucaso Norte, onde teve o voto de 68% da população. Em São Petersburgo, a única cidade que junto com Moscou tem status de entidade federada, o Rússia Unida recebeu 37,4% dos votos, o que lhe garante a maioria no Parlamento local (23 cadeiras). O Rússia Justa aparece em segundo, com 21,9% dos votos (13 cadeiras). O Partido Comunista obteve 16% dos votos (9 cadeiras) e o PLD, 10,8% (5). As eleições legislativas regionais ocorreram no domingo, 11, em 14 das 88 entidades federadas que compõem o Estado russo e foram consideradas como um ensaio do pleito à Duma da Rússia, previsto para dezembro.