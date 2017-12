Partido separatista catalão aceita disputar eleições convocadas por Madri

BARCELONA, ESPANHA - O partido separatista do presidente catalão destituído Carles Puigdemont anunciou nesta segunda-feira que vai participar das eleições regionais convocadas para 21 de dezembro pelo Estado espanhol, que colocou a Catalunha sob tutela. Puigdemont, segundo fontes do governo espanhol, viajou na manhã de hoje para Bruxelas, a capital belga.

"No dia 21, nós iremos às urnas, iremos com convicção e desejamos profundamente que a sociedade catalã possa se expressar", declarou à imprensa a porta-voz do partido PDeCAT, Marta Pascal, três dias após a proclamação de independência no Parlamento catalão, o que provocou a intervenção de Madri na região autônoma.

Neste contexto, Carles Puigdemont se encontrava nesta segunda-feira em Bruxelas, segundo indicou à AFP uma fonte do governo, sem maiores detalhes. / AFP

