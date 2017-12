Partido social-democrata vence eleição checa O governista Partido Social-Democrata Checo (CSSD) foi o mais votado nas eleições parlamentares encerradas ontem na República Checa, obtendo mais de 30% dos votos, segundo pesquisas de boca-de-urna divulgadas pela TV neste sábado. O CSSD pretende governar com a Coalizão Centrista, que, segundo a boca-de-urna, ficou em terceiro lugar, com 17% dos votos, atrás do centro-direitista Partido Democrático Cívico, com 26%.