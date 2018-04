Partido Socialista Espanhol elege novo líder O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) escolheu hoje como seu novo líder Alfredo Pérez Rubalcaba, o ex-chanceler e ministro do Interior do governo de José Luis Rodríguez Zapatero, que se retirou para sua vida privada em Valladolid. A escolha foi feita por meio de uma eleição durante um congresso do partido em Sevilha.