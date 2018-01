Partido Socialista pede "união da esquerda" nas eleições legislativas O primeiro-secretário do Partido Socialista francês, François Hollande, afirmou hoje que a esquerda cumpriu "com sobras" seu dever republicano de votar maciçamente em Jacques Chirac no segundo turno - cujo resultado, disse, constitui uma "mensagem de esperança" - e pediu a "união da esquerda" para as eleições legislativas de junho. Com a reeleição de Chirac, "a França recuperou suas cores", disse Hollande, para quem o país "precisa agora de uma política à altura dos acontecimentos e exige uma esperança e um movimento para encarná-la, e essa é nossa responsabilidade". Hollande destacou que a esquerda cerrou fileiras em torno de Chirac para "defender os valores da democracia", apesar da "enorme decepção de não poder ter seu candidato no segundo turno", disse. O primeiro-ministro socialista Lionel Jospin, que amanhã apresentará sua demissão, foi derrotado por Jean-Marie Le Pen no primeiro turno. Segundo pesquisa de opinião publicada hoje, Chirac deverá obter uma maioria de centro-direita no Parlamento - cerca de 301 das 577 cadeiras - após sua avassaladora vitória nas eleições presidenciais.