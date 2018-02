Partido sunita retira-se de eleições no Iraque A principal agremiação política árabe sunita do Iraque anunciou neste sábado que não participará das eleições gerais previstas para março no país árabe, mas não chegou a recomendar a seus eleitores que boicotem o processo eleitoral. Na opinião de analistas, o anúncio feito hoje pela Frente Iraquiana para o Diálogo Nacional aumenta a probabilidade de questionamento do resultado das eleições parlamentares de 7 de março.