Partido Trabalhista decide apoiar Sharon O moderado Partido Trabalhista de Israel votou hoje, por ampla maioria, pela participação no governo do primeiro-ministro eleito Ariel Sharon, informou o secretário do partido, Raanan Cohen. Menos da metade dos 1.675 membros do comitê central do partido votaram. A convenção partidária decidiu escolher ela mesma os nomes para ocupar as pastas ministeriais, rejeitando uma lista elaborada pela liderança. Os ministros deverão ser escolhidos na quinta-feira. Defendendo a participação num governo de "unidade nacional", Shimon Peres, candidato ao cargo de ministro do Exterior de Sharon, disse que os trabalhistas irão influenciar o novo governo ao serem retomadas as conversações de paz com os palestinos. Enquanto os trabalhistas se uniam a Sharon, a violência voltava a explodir na Faixa de Gaza. Um soldado israelense ficou levemente ferido quando palestinos explodiram uma bomba nas proximidades de uma patrulha do Exército, a segunda bomba do dia, disseram militares.