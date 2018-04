Partido Verde se retira de governo da Irlanda

"Nós realmente precisamos de uma espécie de bipartidarismo para obter uma eleição antecipada", afirmou o líder do Partido Verde John Gormley, durante conversa com jornalistas. Ele pediu à oposição que apoie a aprovação da lei de finanças, que transforma em lei algumas medidas do orçamento de dezembro.

"Por um período nós no Partido Verde mantivemos o apoio na esperança de que o Fianna Fail pudesse resolver as persistentes dúvidas sobre sua liderança partidária. Uma resolução definitiva para isso não foi ainda possível e nossa paciência chegou ao fim. Por causa dessas contínuas dúvidas, a falta de comunicação e a quebra da confiança, nós decidimos que não podemos mais continuar no governo", afirmou Gormley, acrescentando que pode ser possível aprovar a lei sobre temas financeiros até a próxima sexta-feira. As informações são da Dow Jones.