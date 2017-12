Partidos britânicos tentam reduzir abstenção Com a vitória do Partido Trabalhista prevista em todas as pesquisas, os três maiores partidos da Grã-Bretanha aproveitaram o último dia da campanha para lutar contra a apatia do eleitorado. A previsão é de que até 40% dos eleitores podem se abster. Na última pesquisa do instituto ICM para o jornal The Guardian, o partido dos trabalhistas liderava, com 43% da preferência, contra 32% para os conservadores. Isso daria ao primeiro-ministro Tony Blair uma maioria confortável de 167 deputados na Câmara dos Comuns, de 659 cadeiras. Partidos britânicos tentam reduzir abstenção