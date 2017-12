Partidos cambojanos fecham acordo de partilha de poder Os dois principais partidos políticos do Camboja anunciaram neste sábado um acordo de partilha de poder, abrindo caminho para a formação de um novo governo, depois de 11 meses de impasse político devido às disputadas eleições do ano passado. Os dois partidos emitiram uma declaração conjunta para anunciar a aliança firmada na noite de sexta-feira pelo primeiro-ministro Hun Sen, líder do Partido do Povo, e pelo príncipe Norodom Ranarid, chefe do partido Funcipec. "Trata-se de um passo crucial e definitivo. O acordo reflete a boa vontade de ambas as partes" para por fim ao impasse, disse Jieu Kanharit, porta-voz do Partido do Povo.