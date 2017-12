Partidos da Nicarágua admitem que Ortega teve mais votos O sandinista Daniel Ortega foi o candidato que mais recebeu votos nas eleições realizadas na Nicarágua, segundo admitiram à EFE os partidos aspirantes no país. No entanto, essas legendas diferem em relação à margem da vitória do candidato da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), pondo em dúvida se haverá ou não segundo turno na Nicarágua. Além disso, as fontes da direção de todos os partidos consultados pela EFE admitem que o candidato da Aliança Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montalgre, ficou em segundo lugar nas eleições. Enquanto esperam que o Conselho Supremo Eleitoral divulgue os primeiros resultados oficiais, as legendas asseguraram que possuem os dados da apuração de mais de 40% dos votos. O Conselho Supremo Eleitoral atrasou o anúncio dos primeiros resultados oficiais, previsto para as 23h de domingo (03h da segunda-feira em Brasília).