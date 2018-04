Partidos da oposição querem formar governo no Paquistão Os dois principais partidos da oposição paquistanesa anunciaram na quinta-feira a intenção de se unir para formar um governo, depois de sua vitória nas eleições de segunda-feira. A coalizão também pode tentar depor o presidente Pervez Musharraf. O ex-general, aliado dos Estados Unidos, não demonstra inclinação para deixar o poder, apesar da derrota de seu partido para o Partido do Povo Paquistanês (PPP, da falecida ex-primeira-ministra Benazir Bhutto), e o Liga Muçulmana do Paquistão (do ex-premiê Nawaz Sharif). "Vamos trabalhar juntos para formar o governo", disse Sharif numa entrevista coletiva ao lado do viúvo de Bhutto, Asif Ali Zardari, depois de uma reunião entre ambos em Islamabad. Zardari, que dirige o PPP desde o assassinato da esposa, em 27 de dezembro, disse querer "um governo de consenso nacional", mas que exclua o principal partido governista, que conseguiu apenas o terceiro lugar na eleição. (Reportagem de Zeeshan Haider)