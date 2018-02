Partidos do Iêmen fecham acordo para formar governo

Jamal Benomar, em um comunicado neste domingo, disse que o compromisso firmado no sábado à noite é um passo importante na direção da implementação de um acordo de paz, parceria nacional e consolidação da estabilidade do país.

O Partido no Congresso do ex-presidente Ali Abdullah Saleh e outros grupos insistiram mais cedo na formação de um governo que incluísse todos os partidos e grupos políticos, mas disse depois do encontro de sábado que o novo acordo foi firmado por causa da situação crítica no país.

Bahah foi indicado para primeiro-ministro no mês passado com o apoio de rebeldes islamitas e xiitas que controlam a capital Saná e outras cidades. Fonte: Associated Press.