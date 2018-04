Partidos do Uruguai escolhem candidatos à presidência

O ex-presidente Luis A. Lacalle desponta à frente do Partido Nacional, enquanto Pedro Bordaberry é o favorito dentro do Partido Colorado. Pablo Mieres, do Partido Independiente, não tem opositores dentro do bloco e deve ser confirmado como o postulante ao cargo pela legenda. Mujica, tem ampla vantagem (56%-35%) sobre seu principal opositor, o senador Danilo Astori, de um setor moderado do partido governista. Astori, de 69 anos, não conta com a simpatia dos setores mais duros do partido, já que quando foi ministro da Economia adotou políticas consideradas neoliberais, embora refute essa crítica.

Lacalle, de 69 anos, que defende um "liberalismo pragmático", leva vantagem em relação a Jorge Larrañaga (57%-41%), de acordo com as últimas pesquisas. Das escolhas partidárias deste domingo, será possível verificar o rumo que deve tomar o Uruguai: se a opção será por uma vertente mais socialista, como aspiram alguns, ou por uma posição mais centrista, alinhada com o liberalismo pragmático que tem sido uma tradição desse pequeno país com 3,3 milhões de habitantes. Desse total, 2,5 milhões estão habilitados para votar, mas a votação não é obrigatória neste domingo.