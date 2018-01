Partidos espanhóis encerram campanha política Os partidos espanhóis determinaram o fim da campanha política para as eleições parlamentares que serão realizada no próximo domingo após os atentados em Madri que causaram pelo menos 173 mortes e cerca de 700 feridos, o mais sangrento da história do país. Unidos na condenação dos atentados, cuja autoria afirmam ser do grupo separatista basco ETA, os líderes de diferentes agremiações políticas vão participar amanhã, às 19 horas, das manifestações convocadas pelo governo em todo país que terão o lema "Com as vítimas, com a Constituição e pela derrota do terrorismo". O primeiro-ministro José Maria Aznar convocou uma reunião ministerial de emergência para analisar a situação e decretou três dias de luto nacional. O ETA não assumiu responsabilidade pelo ataque, mas recentemente a polícia frustrou várias tentativas do grupo de colocar explosivos em Madri. "A campanha eleitoral acabou", disse o candidato governista ao cargo de primeiro-ministro, Mariano Rajoy, do Partido Popular. Segundo ele, o ETA "colocou a democracia de luto". Rajoy, que é favorito para vencer com ampla margem a eleição de domingo e salientou: "Não nos podem colocar de joelhos. Esse é um momento para se deixar as diferenças de lado". Segundo ele, os autores do atentado "não ficarão impunes" e a Espanha vai conseguir acabar com o terrorismo. O secretário-geral do PSOE, José Luiz Rodriguez Zapatero, pediu aos eleitores espanhóis que compareçam massivamente às urnas no próximo domingo como uma resposta ao ETA e seu objetivo de interromper o processo eleitoral. O líder socialista defendeu que os partidos políticos ofereçam uma "resposta compartilhada" aos atentados. O coordenador geral da Izquierda Unida, Gazpar Llamazares, ressaltou que é necessário "a unidade e fortalecimento das forças democráticas para acabar com o terror". Arnando Otegi, líder do Batasina, partido radical separatista basco colocado na ilegalidade no ano passado, negou que o ETA esteja envolvido com os ataques e apontou para "setores dentro da resistência árabe". Leia mais Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos