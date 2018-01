Partidos não atingem cota de candidaturas femininas na França As eleições parlamentares francesas de junho terão um número recorde de candidatos. Porém, a maior parte dos principais partidos não conseguiu cumprir a cota de candidaturas femininas, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira. Até a meia-noite de domingo, prazo final para a apresentação das candidaturas, ficou definido que 8.633 pessoas concorrerão a 577 cadeiras parlamentares - de acordo com números iniciais divulgados pelo Ministério de Interior da França -, transformando as eleições do mês que vem em uma das mais concorridas na história moderna do país. Dos concorrentes, apenas 38,5% são mulheres, informou hoje o jornal Le Monde, apesar de uma nova lei exigir que os partidos apresentem o mesmo número de candidaturas de homens e mulheres. O partido que não cumprir a exigência estará sujeito a multas.