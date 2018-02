Partidos paquistaneses convocam protestos contra Musharraf Os principais partidos políticos do Paquistão anunciaram nesta segunda-feira que irão organizar uma série de manifestações contra os planos do presidente Pervez Musharraf de mudar a Constituição, de forma a conceder maiores poderes ao governante militar. De acordo com as novas emendas propostas, Musharraf poderia indicar todos os principais assessores no governo - incluindo os chefes dos serviços militares, do comitê eleitoral e da administração pública - após as eleições legislativas marcadas para outubro. Emendas anunciadas previamente por Musharraf poderiam criar um Conselho de Segurança Nacional com poderes sobre o primeiro-ministro, seu gabinete e toda a Assembléia Nacional. Entre os membros do Conselho estariam os chefes das Forças Armadas, o presidente, o primeiro-ministro e o líder da oposição. Musharraf, o chefe do Estado Maior que tomou o poder num golpe em 1999, disse num longo discurso feito na última sexta-feira que as emendas ajudarão a pôr um fim a mais de uma década de "democracia simulada" no Paquistão, desfigurada pela corrupção e a instabilidade.