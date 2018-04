Partidos pequenos Sobreviventes do Holocausto e Folha Verde - Formado pela reunião de dois partidos. Um deles defendia a legalização da maconha, o outro o respeito aos sobreviventes do Holocausto. Hoje defende as duas causas A Força do Dinheiro - Novo nome do "Partido da Luta Contra os Bancos". Prega que os bancos estão explorando e empobrecendo israelenses O Direito dos Homens - Pede a ampliação dos direitos dos pais nas batalhas legais pela custódia das crianças e em decisões sobre abortos O Poder Para Influenciar - Primeiro partido israelense que defende os direitos dos deficientes físicos Partido da Juventude - Conhecido como Tzabar. Foi criado recentemente por jovens israelenses Partido dos Aposentados - Criado nos anos 90, defende os direitos dos pensionistas, com plataformas como a ampliação do sistema de saúde Revolução na Educação - Quer uma reforma educacional que inclua um limite na quantidade de alunos por salas de aula e um aumento no salário dos professores