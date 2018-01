Partidos políticos sofrem atentados a bomba na Argentina Bombas de baixo poder destrutivo explodiram na madrugada desta segunda-feira em frente aos diretórios centrais dos partidos radical e peronista, provocando danos, mas sem deixar vítimas, informou a polícia argentina. As bombas deixaram vidros estilhaçados e destruíram a porta metálica que protege o acesso às duas sedes partidárias, situadas nos bairros de Balvanera e Montserrat. No Partido Justicialista (Peronista), está em curso uma dura briga interna em torno da candidatura da agremiação para as eleições presidenciais do próximo dia 27 de abril. Na União Cívica Radical (UCR), denúncias de fraude e irregularidades impediram que se conhecesse os resultados da eleição primária realizada no último dia 15. Os dois pré-candidatos declararam-se vencedores.