Partidos pró-Europa lideram eleições na Ucrânia

O bloco de Poroshenko contava com 21,5% do total de votos, enquanto o partido de Yatsenyuk estava pouco a frente, com 21,6%. Em terceiro lugar estava o partido Samopomich, representação recém-criada e que também apoia as ligações da Ucrânia com a Europa, com quase 11% dos votos.

Se a votação prosseguir nessa tendência, as eleições levarão a uma revisão do Parlamento, que antes era dominado por apoiadores do ex-presidente deposto Viktor Yanukovych. Ainda assim, o partido de oposição, que especialistas consideram reunir parte do eleitorado ainda fiel a Yanukovych, tem uma presença forte nas urnas, com 9,8% dos votos.

Na Crimeia, região anexada pela Rússia em março, e em partes no leste do país, em especial Donetsk e Luhansk, as votações não ocorreram. A luta entre rebeldes separatistas e tropas do governo nestas áreas impediu que mais de três milhões de pessoas votassem, de modo que parece provável uma vitória de aliados do Ocidente para o Parlamento.

Observadores internacionais analisaram o processo eleitoral no país e devem fornecer uma avaliação preliminar já nesta segunda-feira. Fonte: Associated Press.