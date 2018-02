Partidos pró-Rússia são favoritos em eleição na Moldávia

Com 27% dos votos contados, os partidos que querem laços mais estreitos com Moscou estavam liderando com mais de 50% dos votos, enquanto os partidos pró-europeus seguiam atrás com cerca de 33%. A surpresa foi o Partido dos Socialistas fortemente pró-russo, que tinha 23,3%, de acordo com resultados parciais.

A ex-república soviética empobrecida, que possui menos de 4 milhões de habitantes, está dividida entre a reeleição da coalizão pró-europeia atual e escolher partidos que querem laços econômicos mais estreitos com Moscou.

A Rússia anunciou um embargo sobre as frutas moldávias após o país assinar um acordo de associação comercial com a União Europeia em junho. Pelo menos 600 mil moldávios trabalham fora do país, metade na União Europeia e o restante na Rússia. As remessas compõem cerca de um quinto do Produto Interno Bruto do país.

Em Moscou, cerca de 4 mil pessoas faziam fila para votar, incluindo Renato Usatii, um

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

empresário cujo partido pró-Rússia foi proibido de competir por ter recebido financiamento estrangeiro, o que é ilegal. Dois partidos pró-Rússia permanecem na corrida. Havia também filas em Roma e milhares votaram na Romênia, onde muitos estudantes moldávios estão na universidade.

O primeiro-ministro, Iurie Leanca, disse que votou por uma "Moldávia Europeia" - por uma Moldávia com Justiça".

A taxa de participação final nas eleições foi de 55,86% do total do eleitorado, segundo as autoridades. Fonte: Associated Press.