Partidos tradicionais dominam eleição na Irlanda do Norte Os resultados parciais das eleições parlamentares na Irlanda do Norte deram vitória para os principais partidos do país nesta quinta-feira, 8. Até o final da tarde, 33 dos 108 assentos do Parlamento já haviam sido decididos, sendo 15 para o Partido Democrático Unionista (DUP), dos protestantes, e 14 para o católico Sinn Fein, braço político do IRA. Ian Paisley, líder do DUP, e Gerry Adams, do Sinn Fein, confirmaram seu favoritismo e conseguiram asseguraram seus assentos no novo parlamento. A nova Assembléia terá a tarefa de formar um governo de união entre católicos e protestantes. Desde 1998, após o acordo de Sexta-Feira Santa, os dois grupos não conseguiram chegar a um acordo. No final do ano passado, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, determinou que o governo deve ser formado até o dia 26, caso contrário extinguirá a Assembléia e suspenderá o salário dos parlamentares. A vitória do DUP e Sinn Fein sobre partidos mais extremistas pode facilitar um acordo entre católicos e protestantes. Mesmo assim, o líder do DUP, Ian Paisley, já declarou que só negociará com o Sinn Fein quando o partido repudiar completamente o terrorismo.