''Pashtunistão'' é o maior desafio dos EUA

Foi em 1893 que, debruçado sobre um mapa do sul da Ásia, o diplomata do império britânico sir Henry M. Durand traçou uma improvável linha separando o Raj da Índia Britânica (que englobava Paquistão, Índia, Bangladesh e Mianmar) de um Estado tampão, o "Lugar dos afegãos" - ou Afeganistão. O traçado, que ganhou o nome de Durand, hoje limita o território paquistanês do afegão e corta ao meio uma área onde vivem cerca de 40 milhões de pashtuns, a etnia do Taleban. Para o Pentágono, é esta região, desenhada pelo colonialismo britânico, o novo epicentro da guerra ao terror. O front não seria mais o Afeganistão, mas um país que, se de fato existisse, se chamaria "Pashtunistão". O reforço de 17 mil homens prometido pelo presidente Barack Obama na semana passada deverá ser alocado ao longo da Linha Durand. O primeiro objetivo é enfraquecer o Taleban no lado paquistanês da fronteira, rompendo o que o chanceler britânico, David Milliband, timidamente qualificou de "impasse" na evolução da guerra. Desde 2006, a coalizão tribal aliada aos taleban incorporou novas áreas no sul e leste do país. Hoje, o governo afegão não tem autoridade sobre 72% de seu território. Alarmados, os generais americanos pressionavam por um reforço imediato de 30 mil soldados. "Mas qualquer melhora na violência não depende de quanto, mas de como a força dos EUA será usada", disse ao Estado Robert Templer, da ONG Crisis Group. Para reverter o quadro sombrio, Obama manteve na chefia das operações militares o general David Petraeus, responsável pela redução da violência no Iraque. Pouco após o anúncio dos 17 mil soldados, Obama admitiu estar "absolutamente convencido" de que uma resposta puramente militar fracassará. "Nós devemos usar a diplomacia", afirmou. Richard Holbrooke, enviado do presidente para o Afeganistão e o Paquistão, é a pessoa que deverá orquestrar o esforço diplomático americano em âmbito regional. Gareth Price, da Chatham House de Londres, sublinha a necessidade de uma abordagem ampla, afirmando que "a questão deve ser vista para além do ?Pashtunistão?, ela chega até a Índia", onde ataques de militantes islâmicos em Mumbai mataram 174 pessoas em novembro passado. Recém-chegado de um tour pelo Paquistão, Afeganistão e Índia, Holbrooke está sendo confrontado com um complexo jogo de influência regional. Islamabad e Nova Délhi são inimigas históricas e Cabul agora é próxima dos indianos, aliança que incomoda os paquistaneses. Temendo ser enfraquecido, o Paquistão - apesar da ajuda anual de US$ 1 bilhão que recebe dos EUA - "ainda vê grupos como o Taleban e o Lashkar-i-Taiba (acusado pelos ataques de Mumbai) como agentes legítimos em guerras por procuração", afirma Price. O resultado é que, somados os jogos das potências regionais à atuação de grupos islâmicos, o jihadismo encontrou terreno fértil no sul da Ásia. "Grupos do Afeganistão a Índia agora operam juntos e têm objetivos globais comuns, como a formação de um Estado islâmico", afirma Timothy Shah, do Council on Foreign Relations. Segundo disse ao jornal The Guardian uma fonte da inteligência britânica, anualmente pelo menos 30 cidadãos da Grã-Bretanha de "alto risco" passam por campos de treinamento na região. Por causa de sua importância para o jihadismo, a fronteira afegã-paquistanesa ganhou a alcunha de "Estação Central do Terror". Diante da complexidade da nova geografia do terror no sul da Ásia, a ação de Washington teria sido dividida em níveis. A secretária de Estado, Hillary Clinton, cuidaria dos impactos da região na guerra global ao terror; Holbrooke se incumbiria da dimensão regional da crise; e Petraeus coordenaria as operações locais, concentradas na Linha Durand.