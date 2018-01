Passageiro agride aeromoça a sapatadas Um passageiro bateu com um sapato numa aeromoça e abriu a porta traseira do avião em que viajava, quando um vôo da Southwest Airlines se preparava para decolar rumo a Las Vegas, disseram autoridades. "Ele mandou para o inferno todos os que estavam a bordo", declarou o passageiro Michael Fitzhugh. "O pânico se espalhou entre os passageiros." A polícia do aeroporto internacional de Los Angeles prendeu, nesta segunda-feira, David Boone, de 36 anos, original de Nova Orleans. Ele será investigado pelas acusações de incomodar a tripulação da aeronave. Boone foi detido sem direito a fiança, enquanto esperava ser levado para um tribunal federal, nesta terça-feira. Ainda nesta segunda-feira, agentes de segurança do aeroporto de Midway descobriram quatro facas, um abridor de cartas, dois pequenos bastões e um frasco de gás para isqueiros na bolsa que um passageiro tentava carregar a bordo, disse a polícia. O homem, de 20 anos, cuja identidade não foi divulgada, ficou preso, à disposição das autoridades federais.