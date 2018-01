Passageiro ataca pilotos de avião na Noruega Um passageiro de um vôo na Noruega atacou os pilotos do avião e pelo menos um outro passageiro com um machado durante a aterrissagem, nesta quarta-feira. Os pilotos se feriram seriamente, mas conseguiram pousar em segurança em Bodoe, ao norte do país, informou a rádio NRK. O agressor manejava um machado que era parte do equipamento de emergência do avião. Ele foi preso em terra, mas ainda não há informações sobre os motivos do ataque ou sobre sua identidade. O vôo partiu de Narvik para Bodoe, que fica a cerca de 850 quilômetros de Oslo, e o ataque aconteceu quando o avião estava na fase final de aterrissagem. O avião irá permanecer na base do aeroporto de Bodoe para investigações.