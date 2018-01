Passageiro bêbado quebra janela durante vôo Um avião da China Airlines que voava de Ho Chi Minh para Taipé com 218 pessoas a bordo, mas teve de fazer um pouso de emergência nesta quarta-feira na cidade de Kaohsiung, em Taiwan, depois que um passageiro bêbado quebrou uma janela da aeronave, um Airbus 330. Um porta-voz da companhia explicou que passageiros e tripulação não chegaram a correr riscos, já que a janela tem duas partes e somente a interna foi danificada. Uma aeromoça ficou ferida no incidente. O passageiro bêbado, um cidadão americano-vietnamita, responderá criminalmente por ter colocado em risco as pessoas a bordo do avião. Ele não teve seu nome divulgado, e quebrou a janela com o braço. Após ser interrogado, foi hospitalizado para fazer uma avaliação psiquiátrica. O avião ficou mais de três horas parado no aeroporto de e Kaohsiung até decolar novamente com destino a Taipé.