Passageiro degola motorista de ônibus nos EUA A empresa de transporte rodoviário nacional dos Estados Unidos Greyhound suspendeu os seus serviços após um ataque de um passageiro contra o motorista de um ônibus. O motorista foi degolado, perdeu o controle da direção e o ônibus capotou, provocando a morte de mais seis pessoas, segundo informações confirmadas pela polícia do Estado do Tennessee. O ataque ocorreu próximo à cidade de Manchester, pouco antes das cinco horas da manhã (7h de Brasília). Segundo a rede de televisão CBS, o FBI assumiu as investigações para verificar se o fato está relacionado com algum atentado terrorista. O ônibus havia partido da cidade de Nashville em direção a Atlanta, no Estado da Georgia. Até agora, foram contabilizados 32 pessoas feridas, além dos seis mortos. Segundo um dos sobreviventes, o passageiro que atacou o motorista estava muito nervoso, pedindo troca de lugares com outras pessoas antes de atacar o motorista.