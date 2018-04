Passageiro é encontrado morto em avião nas Filipinas Um passageiro filipino foi encontrado inconsciente nesta quarta-feira, dentro do banheiro de um avião da Gulf Air, voo 154, no qual viajava do Bahrein para as Filipinas. Quando a tripulação o encontrou, 15 minutos antes da aterrissagem, ainda tentou reanimá-lo, mas ele não resistiu, segundo informações de funcionários do aeroporto. Foi neste mesmo voo, em setembro, que uma mulher deu à luz uma criança. O bebê foi encontrado na lata de lixo do banheiro e salvo por médicos do aeroporto.