Passageiro entra em pânico e avião faz pouso de emergência O vôo 905 da Aerolínea Mexicana que saiu de Los Angeles (EUA) com destino à Cidade do México fez um pouso de emergência, na noite desta terça-feira, na cidade de Zacatecas, Norte do México. O avião aterrizou porque um passageiro trancou-se no banheiro porque estava tendo um ataque de pânico. Assim que a aeronave pousou, a porta do banheiro foi arrombada para que o homem fosse retirado do banheiro. Depois do incidente, o vôo seguiu para o destino original.