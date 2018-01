Passageiro que queria ir ao banheiro causa pânico a bordo Um passageiro levantou-se para ir ao banheiro - transgredindo uma nova regra que proíbe tal prática a bordo dos aviões nos Estados Unidos na última meia hora de vôo - e provocou, assim, uma reação desmedida dos agentes de segurança dentro da aeronave e um verdadeiro caos entre os passageiros. O passageiro foi imediatamente algemado e o resto dos viajantes foram obrigados a pôr as mãos sobre suas cabeças, enquanto caças americanos decolavam para obrigar o avião comercial a aterrissar. O episódio ocorreu na segunda-feira, no vôo 969 da US Airways, que fazia a rota Pittsburgh-Washington. Em lugar de aterrissar no local previsto, o aeroporto nacional Reagan, o avião foi desviado para o aeroporto de Dulles, que fica na periferia da capital. Raho Ortiz, de 33 anos, que trabalha para a agência federal de meio ambiente, foi detido pelo FBI logo depois da aterrissagem do avião, sob acusação de ter interferido o vôo. Ortiz, que, além desta acusação, deverá enfrentar um tribunal federal já que fora encontrada com ele uma pequena quantidade de maconha, levantou-se de sua poltrona 15 minutos antes da aterrissagem e se dirigiu à cabine do piloto, onde encontram-se os sanitários. Nas primeira filas estavam sentados dois "sky marshalls", os novos agentes de segurança dos céus, que imediatamente entraram em ação: um deles sacou uma pistola e o outro deteve Ortiz derrubando-o ao chão. "Perdão, eu só quero ir ao banheiro", repetiu várias vezes Ortiz, segundo relatos de vários passageiros. As novas regras, no entanto, não permitem que um passageiro use o banheiro do avião meia hora antes do fim do vôo. Os agentes ordenaram aos 106 passageiros restantes que permanecessem sentados e com as mãos sobre as cabeças. "A princípio pensamos que se tratava de um seqüestro", relatou um dos passageiros. A tripulação, então, advertiu a torre de controle e o avião foi desviado para Dulles, escoltado por dois jatos militares. Leia o especial