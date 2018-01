Passageiro salta de avião antes do vôo na Flórida Um passageiro, aparentemente acometido por um ataque de ansiedade, saltou na segunda-feira de um Boeing 737-300, da companhia aérea Continental, que se preparava para decolar do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, ao norte de Miami. Autoridades do condado de Broward informaram que o homem estava a bordo do avião com destino a Newark (Nova Jersey), quando, de repente, correu pelo corredor, bateu fortemente na cabine dos pilotos e, em seguida, abriu uma porta de emergência e saltou na pista. Agentes saíram imediatamente em busca do passageiro, que ainda não foi identificado e resistiu à prisão. O passageiro foi controlado com o uso de uma pistola eletrônica e, depois, levado para um hospital local. Autoridades disseram que, aparentemente, ele não ficou machucado. O tráfego no terminal aéreo não foi interrompido pelo incidente. Autoridades investigam o caso e como o passageiro conseguiu abrir a porta de emergência do avião, que deveria estar hermeticamente fechada no começo do vôo.