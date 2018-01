Passageiros de avião que caiu nos Andes eram turistas Autoridades da província de Mendoza, no extremo oeste do país, anunciaram no início da noite desta terça-feira a queda de um avião Cessna 172, com matrícula brasileira número PT-OJN, que transportava, além do piloto, três passageiros. A Força Aérea, em base aos relatórios da Policia de Mendoza, anunciou que o acidente causou a morte dos quatro ocupantes do aparelho. Ontem à noite, a Polícia provincial autorizou a remoção dos corpos. Os mortos são, o piloto Dilson Kruger e os passageiros Marcos Túlio Silva, Sandra Ferrari e Lucilei Vieira de Mattos. O aparelho, segundo porta-vozes da Polícia, caiu nas montanhas próximas à Mendoza, capital da província homônima. O acidente ocorreu em uma área de difícil acesso, conhecida como "Papagayos", dentro de uma região denominada de Fazenda San Isidro, a 25 quilômetros de Mendoza. Segundo o comodoro Guillermo Lozada, porta-voz da Força Aérea, os restos do aparelho foram visualizados às 16:50. Lozada descreveu a nave como "muito deteriorada". O comodoro informou que o aeroporto de Mendoza perdeu contato com o aparelho quando este estava a 24 quilômetros da capital provincial. Imediatamente, foi dado o alarme e começou a ser procurado pela Força Aérea e a Polícia. O comodoro afirmou que os ocupantes, de origem brasileira, haviam partido de Belo Horizonte (MG), e haviam feito escalas em Foz de Iguaçu (PR) e nas províncias argentinas de Córdoba e Mendoza. O aparelho viajava rumo à Santiago do Chile. Os brasileiros eram turistas, que haviam desembarcado em Mendoza na véspera do Réveillon. A identidade das vítimas, segundo Lozada, só seria divulgada depois que seus parentes fossem informados pelas autoridades. O comodoro explicou que o avião partiu do aeroporto de Mendoza, "El Plumerillo", e tinha como destino o aeroporto de Santiago do Chile, "Comodoro Arturo Merino Benítez". Policiais, bombeiros e integrantes do serviço de emergências médicas, acompanhadas por um helicóptero, chegaram no início da noite à área do acidente para encontrar eventuais sobreviventes. A área do acidente é definida como a "Pré-Cordilheira", uma área montanhosa prévia à Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes foi, ao longo do último século, o cenário de diversos acidentes aéreos. O mais famoso ocorreu em 1970, quando um avião da Força Aérea Uruguaia, que realizava o trajeto Montevidéu-Santiago do Chile, transportando a seleção uruguaia de rugby, espatifou-se contra a Cordilheira. Durante semanas, no meio da neve, com fome e correndo o risco de congelamento, os sobreviventes estiveram sem contato com o resto do mundo, até que finalmente conseguiram descer a montanha e pedir socorro. A tragédia proporcionou material para vários filmes de Hollywood, que destacavam o fato que os sobreviventes tiveram que alimentar-se dos restos de seus colegas falecidos. Há poucos anos, uma expedição do Exército argentino descobriu os restos de um avião britânico que havia desaparecido em 1945 ao atravessar a Cordilheira em direção ao Chile. Toda a tripulação do aparelho havia falecido no acidente. Turismo - Mendoza é famosa por ter as maiores e melhores adegas da Argentina. Além das vinícolas, milhares de turistas são atraídos para Mendoza para fazer alpinismo e trekking. Ao longo dos últimos cinco anos, a província passou a ter um crescente fluxo de turistas brasileiros.