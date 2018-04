Passageiros do navio Costa Romântica desembarcam no Uruguai

Os 1.400 passageiros do navio Costa Romântica chegaram ao Porto de Punta del Este, no Uruguai, na noite desta quinta-feira, após mais de vinte horas parados a sete milhas (13 quilômetros) da Baía de Maldonado, na costa do país. Entre eles estão mais de 300 brasileiros. "Chegamos a pensar em retirar todos os passageiros e tripulantes do navio, mas, no fim do dia, viu-se que não era mais necessário e que o barco poderia chegar até aqui, ao porto de Punta", disse, por telefone, à BBC Brasil o guarda da Marinha Gonzalo Rondán, que estava no local. Leia mais na BBC Brasil: Incêndio faz navio com brasileiros parar na costa uruguaia Segundo a Prefeitura Naval de Maldonado, os passageiros passarão a noite em hotéis de Punta del Este e de Piriapólis, a mais de 100 quilômetros de Montevidéu, capital uruguaia. Na noite de quarta-feira, o barco sofreu uma pane em um dos quatro geradores de energia elétrica. A falha provocou um princípio de incêndio - que foi logo controlado - e cortes de luz, segundo assessores da empresa Costa Cruzeiros, responsável pela viagem. Ninguém saiu ferido ou entrou em pânico durante o incêndio ou no período em que a embarcação ficou estacionada, de acordo com a Costa Cruzeiros e a Marinha uruguaia. "Depois (da pane), o barco ficou com a luz de emergência e não faltaram alimentos e bebidas para os passageiros. Eles não correram perigo", afirmaram funcionários da Prefeitura Naval. De acordo com Álvaro Guinea, da Prefeitura Naval de Maldonado, a solução do problema técnico permitiu que o barco fosse levado para a costa do Uruguai, mas não permitirá que o navio chegue a seu destino final, Buenos Aires, na Argentina. O Costa Romântica saiu do Rio de Janeiro na segunda-feira e chegaria em Buenos Aires nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira, será definido se os turistas, entre eles mais de 300 brasileiros, partem para a capital argentina ou se voltam para o Brasil. O Costa Romântica foi construído em 1993, em um estaleiro italiano, tem bandeira italiana e capacidade para 1.680 passageiros e 590 tripulantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.