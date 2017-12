Passageiros embarcam em Cumbica para os EUA Depois do ataque terrorista nos Estados Unidos e a suspensão de todos os vôos para aquele país, muitos passageiros conseguiram embarcar no Aeroporto de Cumbica na noite desta sexta-feira. No total, foram confirmados 11 vôos internacionais. No vôo da American Airlines, às 21h10, com destino a Nova York, Adão Cesar, de 55 anos, detetive, disse que mora em Boston desde 1974. ?Minha família inteira está lá. Eu estou muito apreensívo, pois desde o dia do atentado estou tentando voltar.? Gilmar Ramos, 43 anos, gerente de conta de uma multinacional, contou que mora em uma cidade perto de Boston há três anos. ?A família - mulher e filhos - está à minha espera, e felizmente eu vou conseguir voltar para lá.? Ramos afirma que seus pais, que moram em São Paulo, estão de "cabelo em pé". O diretor de vendas Paulo Roberto do Nascimento, de 36 anos, que mora em Miami, disse que os terroristas não conseguirão mais invadir os Estados Unidos. A família, que o aguarda nos EUA, está muito ansiosa, assustada e revoltada. ?As pessoas da minha empresa, com quem eu trabalho, perderam amigos e parentes no atentado.? Nascimento disse que, apesar do desastre, ele quer voltar para casa. ?Eu estou seguro, acho que se tiver que acontecer alguma coisa, isso está fora do meu controle. Os americanos erram uma vez e nunca duas?, disse. A estudante D.P., 19 anos, estava embarcando para Nova York. ?Eu estou indo passear, visitar alguns parentes, e não estou com medo, pois se tiver uma guerra vai ser fora dos Estados Unidos?, disse ela. D.P. afirma que vai ficar apenas duas semanas na cidade que foi alvo dos terroristas. No vôo para Miami, às 21h25, a peruana Alexssandra Galiani, de 25 anos, estava embarcando de volta ao lar. ?Eu vim trabalhar aqui no Brasil. Eu quero voltar para casa?, disse ela. Alexssandra acredita que o governo americano está tomando bastante cuidado. ?Eu acho que nós temos que acreditar.?