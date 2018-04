Passageiros enfrentam longas filas em aeroportos europeus

Apesar das estimativas de retomada de 75% dos voos nesta quarta-feira, a situação continua incerta e caótica em vários aeroportos europeus, após quase uma semana de paralisação no tráfego aéreo provocada pelas cinzas expelidas por um vulcão na Islândia.

O espaço aéreo foi reaberto na Grã-Bretanha., França, Espanha, Alemanha, e outros países da Europa.

Passageiros enfrentam longas filas e atrasos em vários dos principais aeroportos do continente.

As companhias aéreas enfrentam agora o desafio logístico de normalizar as operações após seis dias de atrasos e cancelamentos. Muitos passageiros que sofreram com os cancelamentos e atrasos ainda aguardam informações sobre quando poderão viajar. Mais de 95 mil voos foram cancelados na Europa desde quinta-feira da semana passada.