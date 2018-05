Passageiros europeus passam o Natal dentro do aeroporto

Passageiros receberam comida e cobertores na França

Centenas de passageiros europeus foram forçados a passar a véspera do Natal em aeroportos de Paris e Bruxelas, após as fortes nevascas que atingem o continente resultarem no cancelamento de voos.

Cerca de 200 pessoas dormiram no aeroporto parisiense de Charles de Gaulle, onde 400 voos foram cancelados.

A situação foi agravada por uma greve, na sexta-feira, dos trabalhadores da maior fábrica francesa de equipamentos para descongelamento.

Na Bélgica e na Alemanha, o mau tempo prejudicou os transportes aéreos e viários.

As administrações aeroportuárias, criticadas por parte do público e até por representantes da União Europeia, descreveram as condições extremas como "excepcionais".

São esperadas melhoras nas condições climáticas ao longo deste sábado.

Acampamento

As pessoas que passaram a noite no Charles de Gaulle receberam camas, refeições e cobertores improvisados.

O vice-ministro dos Transportes Thierry Mariani visitou os exaustos viajantes no aeroporto pouco antes da meia-noite, para explicar-lhes a situação.

"Desde que (o aeroporto) entrou em funcionamento, nunca vimos nada parecido", disse o chefe de operações do Charles de Gaulle, Pierre Graff, a uma rádio local.

Alguns passageiros não se contentaram com as explicações.

"Estamos aqui (no aeroporto) desde quinta-feira de manhã. Nos disseram que estávamos na lista de espera e talvez voássemos, mas não nos deram nenhum horário específico. É inaceitável", se queixou ao jornal Le Figaro um passageiro que esperava seu voo para Marrocos com a mulher, grávida de seis meses.

Horas antes na sexta-feira, as autoridades haviam evacuado parte de um terminal por temores de que seu teto cedesse, sob o peso de 60 cm de neve que se acumulava.

Em 2004, o mesmo teto desabou pouco depois da abertura do terminal. O acidente resultou na morte de quatro pessoas.

Neve e acidentes

Na Bélgica, nevascas atrapalharam os serviços terrestres e forçaram o fechamento de uma das pistas do aeroporto de Zaventem.

"Será um Natal para não esquecer", disse à BBC um passageiro forçado a passar a noite em Zaventem. "E fica a lição: nunca mais vou comprar passagem para esta data. Nunca mais."

Colchões foram distribuídos aos passageiros, na tentativa de acalmá-los.

Na Itália e na Alemanha, há relatos de que a neve tenha causado centenas de acidentes viários. Na Itália, fortes chuvas causaram inundações em partes de Veneza.