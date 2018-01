Passageiros impedem homem de derrubar avião na Bélgica Os ocupantes de um avião da companhia aérea belga Brussels Airlines que voava de Bruxelas a Argel, com escala em Toulouse (sul da França), impediram no sábado, 24, que um passageiro desequilibrado tentasse derrubar o aparelho, segundo a edição desta terça-feira, 27, do jornal Het Laatste Nieuws. Um cidadão francês comentou com seu vizinho de poltrona que entraria na cabina do avião, agarraria o manche e faria o aparelho cair. O homem achou que era uma brincadeira, até que o francês se levantou de repente e se dirigiu para a parte dianteira da aeronave. Outros dois franceses conseguiram dominar e acalmar o homem, que, segundo o comandante, estava "psicologicamente desequilibrado", já que declarou à polícia que queria "estar mais próximo de Deus". O homem pode ser condenado a um ano de prisão e uma multa de ? 1.000. O porta-voz da Brussels Airlines, Geert Sciot, assegurou que, de qualquer forma, o homem não conseguiria entrar na cabine de comando, já que, desde os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, uma porta de 30 centímetros separa a cabine do resto do avião. A porta só é aberta quando o chefe de cabine entra com um código ou chama o comandante, que comprova através de uma câmera que tudo está tranqüilo.