Passageiros são retirados de avião da British Airways, em Paris, após ameaça

Um avião da British Airways foi evacuado no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, neste domingo, 17, por questões de segurança, após uma "ameaça direta", segundo informações do jornal britânico The Guardian.

O avião tinha como destino o aeroporto de Heathrow, em Londres, quando o incidente ocorreu. Os passageiros foram retirados e a aeronave recebeu uma segunda inspeção de segurança.

Segundo o jornal, os passageiros foram individualmente revistados e tiveram de esperar por cerca de uma hora para embarcar novamente, após nada suspeito ter sido encontrado.

De acordo com a British Airways, "a segurança de nossos passageiros e tripulação é sempre nossa prioridade mais alta. Medidas de seguranças adicionais estão sendo tomadas como precaução. Nós jamais iríamos operar um avião sem que a segurança esteja garantida", disse em nota.