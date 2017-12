Passageiros são retirados de vôo para interrogatório Quatro árabe-americanos foram retirados de um avião da Northwest depois de a tripulação alegar motivos de segurança. Os homens foram levados para a polícia local, onde foram interrogados, e depois embarcaram em um vôo posterior da companhia. Segundo o porta-voz da Northwest, Doug Killian, ainda não estão claros os motivos de segurança. Killian informou que os homens foram acompanhados para fora do avião, que tinha como destino a cidade de Salt Lake City, e levados a oficiais da polícia de Minneapolis. O avião decolou enquanto eles estavam sendo questionados. Três dos homens, no entanto, disseram a jornalistas de Salt Lake City que eles foram retirados do avião porque os outros passageiros não queriam viajar com eles. Os homens se recusaram a fornecer seus nomes e disseram que se sentiram discriminados. Killian disse que, segundo as regras da Administração Federal de Aviação, "a companhia não tem outra escolha senão retirar um passageiro se suas ações ou presença incomodem a maioria dos passageiros (...)".