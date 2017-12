Passageiros tentaram se proteger entre aviões durante tiros

FORT LAUDERDALE, EUA - O Aeroporto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood registrou nesta sexta-feira, 6, dois momentos de terror. O primeiro quando um militar abriu fogo perto das esteiras de bagagens do Terminal 2 e, mais de uma hora depois, quando um alarme falso sobre um novo ataque a tiros circulou pelo Terminal 1.

O movimentado aeroporto ficou fechado por horas e todos os voos foram suspensos ou desviados. Imagens gravadas no Terminal 1 mostravam um cenário de caos na área de recolhimento de bagagens. As pessoas fugiam, se escondendo atrás de bancos, automóveis ou qualquer coisa com a qual pudessem se proteger. Passageiros chegaram a invadir as pistas, em pânico, na tentativa de escapar dos tiros por entre os aviões.

Cerca de 90 minutos depois do ataque a tiros, o pânico tomou conta do Terminal 1. Passageiros de outras partes do aeroporto disseram que mais disparos haviam sido feitos e agentes com armas automáticas podiam ser vistos se dirigindo a um grande grupo de viajantes.

O segundo incidente começou quando agentes correram para a área de estacionamento. Um segurança gritou “deitado” para uma pessoa, enquanto outro alertou à multidão que se aglomerava no setor de embarque que se afastasse. Imagens de TV mostraram centenas de pessoas à beira da estrada a leste do aeroporto caminhando com as mãos sobre as cabeças para mostrar que não portavam armas.