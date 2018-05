Passagem de tufão deixa 13 mortos no sudeste da China

Ao menos 13 pessoas morreram no sudeste da China em conseqüência da passagem do tufão Sepat neste fim de semana, segundo as autoridades do país. A maioria das mortes ocorreu na província de Zhejiang, ao sul de Xangai. Com ventos de até 119 quilômetros por hora, o tufão também provocou chuvas torrenciais e deslizamentos de terra. Na província de Fujian, mais de 200 milímetros de chuva caíram em 24 horas, provocando deslizamentos de terra e inundações. Parte de uma estação de trem a oeste da capital da província, Fuzhou, caiu, e centenas de casas ficaram destruídas. Cerca de 1 milhão de pessoas tiveram que deixar suas casas. Em Taiwan, no sábado, a chuva torrencial e os fortes ventos provocados pelo tufão Sepat cortaram o fornecimento de energia para mais de 200 mil residências. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.